L'Antwerp attire Amadou Sabo, cet été le "Great Old" joue la carte jeune

Il y a un an, l’Antwerp s’est offert une bonne dose d’expérience avec les venues de Toby Alderweireld, Vincent Janssen ou Gyrano Kerk. Mais il avait déjà réalisé quelques paris. L’acquisition de Gaston Avila (20 ans) a déjà été largement rentabilisée en une saison. L’Argentin, acheté pour 4,4 millions, a vendu à l’Ajax pour quasiment le triple (12,5 millions).



C’est ce genre de retour sur investissement que cherche le Great Old. Et pour cela il continue à scruter le marché pour dénicher des jeunes avec un gros potentiel. Ce n’est pas un hasard si six des sept transferts entrants ont 21 ans ou moins.



George Ilenikhena, la recrue la plus onéreuse (6 millions) et la plus jeune (16 ans), aura besoin de temps pour éclore. Mais Jacob Ondrejka (20 ans) a déjà été titulaire à six reprises. Mandela Keita, à nouveau loué à OHL, avait déjà fait forte impression la saison dernière. Soumaila Coulibaly (19 ans) a effectué ses débuts ce mercredi dans l’un des matches les plus importants de la saison, moins de deux semaines après son arrivée. Amadou Sabo, 18 ans, s’inscrit cette politique.