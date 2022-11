L'Antwerp annonce la mise à l'écart définitive de Radja Nainggolan du noyau A anversois

L'Antwerp a annoncé ce dimanche soir par un communiqué que l'ex-international belge Radja Nainggolan était écarté définitivement du noyau A du club. Le milieu de terrain était déjà tenu à l'écart de l'équipe première depuis bientôt un mois.

"Ce soir, une conversation a eu lieu entre Radja Nainggolan et la direction du club, explique le Great Old. À cause de la pause liée à la Coupe du monde, il a fallu s'asseoir un moment autour de la table. Il a été décidé de ne plus inclure Radja dans l'équipe A. Le club coopérera à un éventuel transfert. Le RAFC ne communiquera pas davantage à ce sujet et se concentre sur la préparation de la phase retour de la compétition régulière."