L’antistar parmi les stars : Nikola Jokic, l'atypique MVP qui se rêvait fermier, chez lui, en Serbie

Le voilà donc MVP des finales et champion NBA. Un an après avoir raflé son 2e titre consécutif de MVP de saison régulière. A 28 ans, il coche donc, déjà, quasiment toutes les cases des plus grands champions. Un nouveau coup de projecteur pour un joueur qui ne les aime pas, ces projecteurs. Parce que, malgré les louanges et les trophées, il reste un homme simple. Toujours proche de ses racines serbes, là où tout a commencé. Là où il rêve de revenir, aussi, quand sa carrière sera terminée. "Aujourd’hui, c’est difficile pour moi de passer incognito mais j’espère que, quand j’aurai fini ma carrière et que j’arrêterai tout ça, ce ne sera plus un problème de me présenter quelque part. C’est mon souhait" avait-il confié dans une simplicité presque déroutante.

Ce dont il rêve ? Retrouver son petit confort à lui, loin du bling-bling à l’américaine, à l’abri des regards, chez lui dans une ferme serbe. " Dans dix ans, j’aimerais habiter dans une ferme ou un chalet plein d’enfants et d’animaux. C’est un de mes souhaits. Peut-être que c’est ce qui m’attend mais peut-être que ce n’est pas le cas. J’aimerais que mes enfants grandissent dans un environnement paisible, sans tracas, dans la nature, que ce soit une détente pour eux, tout comme pour moi" avouait-il, dans des propos retranscrits par Basketusa.

Nikola Jokic est un ovni, on vous l’a dit. Le genre de gars, devenu une superstar bien malgré lui, grâce à son talent. Un statut auquel personne ne le prédestinait, lui qui avait été drafté à la 41e place, dans l’anonymat le plus total… pendant une coupure pub en 2014.

A l’époque, on le surnommait affectueusement le géant bedonnant. A l’époque, aussi, on aimait parfois le railler pour sa nonchalance et son style si peu académique. Aujourd’hui, cette époque est révolue. Parce qu’aujourd’hui, Nikola Jokic ne fait plus rire personne.