L’antisémitisme au sein de la Police des étrangers au tournant du 20e siècle en Belgique

La Police des étrangers créée en 1830 pour surveiller les orangistes hollandais, est un organe de la Sûreté publique, qui dépend du ministère de la Justice. Bien que non prévue dans la Constitution et peu réglementée par la Loi, elle a le pouvoir de sélection des étrangers sur le territoire belge. À partir de 1846, tout étranger doit se présenter à l’administration communale. En 1879, le journaliste allemand Wilhelm Marr créa le mot 'antisémitisme' pour désigner la haine des Juifs.

Au début du 20e siècle, des attentats anarchistes sont commis contre des souverains à Rome et en Russie. Léopold II échappe à un attentat commis par un Italien non-inscrit à la commune. Dès lors, le pouvoir de contrôle sur la population par la Police des étrangers augmente. Un réseau international des polices nationales met en place un dispositif de fichage afin d’éviter les faux papiers : photographie, empreintes digitales et une description de l’aspect physique. "Même si théoriquement, les étrangers sont fichés et suivis à la trace, ce n’est pas le cas. Le désir est manifeste mais les moyens ne suivent pas" précise Yasmina Zian.

Selon ses recherches, parmi les stéréotypes associés aux juifs, il y a celui de ne pas travailler ou très peu. Les colporteurs juifs ciblés et considérés à priori comme criminels, seront surveillés et plus sanctionnés par rapport à d’autres qui ne le seront pas. En outre, ils seront désignés comme bouc-émissaires lorsque la concurrence avec les grands magasins va naître : "La bourgeoisie juive elle-même, considère ce métier de colporteur, qui rappelle trop la figure du juif errant, comme rétrograde. De plus, un jeu politique de rivalités va exister entre les différentes institutions juives : le consistoire central israélite de Belgique reconnu par l’État et l’église orthodoxe en Belgique".