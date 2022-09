L’anticipation d’un futur - Espace Vanderborght

Amélie Bouvier, Claude Cattelain, Camille Dufour, Antoinette d’Ansembourg, Alexis Deconinck, Hervé Ic, Barbara Leclercq, mountaincutters, Nine Perris, Bertrand Planes, Clara Thomine, Emmanuel Van der Auwera, entre autres, pour une exposition qu'on nous annonce en trois "paragraphes" : la fin du monde, une nouvelle cosmogonie (avec des travaux plus conceptuels) et les formes d'un possible futur. En voici quelques un.e.s, un choix subjectif en diable.