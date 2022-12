L’annuaire en ligne Rainbowpages rassemble les entreprises qui soutiennent la cause LGBT +

L’organisation est convaincue que des groupes inclusifs et diversifiés peuvent faire disparaître les formes actuelles de discrimination. Cela doit mener dans le même temps à plus d’innovation et à des équipes de travail plus fortes qui peuvent engendrer plus de croissance économique.

Rainbowpages donne de la visibilité aux acteurs du monde du travail favorables aux LGBT + ou qui veillent à avoir un lieu de travail inclusif et sans discrimination. Match Belgium souhaite encourager les organisations à adopter des politiques plus inclusives et créer des interactions entre professionnels.

Le site internet aide également les gens qui recherchent ces entreprises. Il a été créé par l’artiste visuelle Zahra Eljadid, et sera officiellement lancé et présenté mercredi soir à 20h30 dans la galerie d’art queer Shame, dans le quartier du Sablon à Bruxelles. Les professionnels, les organisations et les entreprises pouvaient s’enregistrer sur Rainbowpages jusque mercredi soir.