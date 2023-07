L’annonce déjantée de Burnley : Vincent Kompany fait appel… aux Télétubbies pour présenter sa nouvelle recrue

Burnley, le club de Vincent Kompany, a choisi une méthode plutôt singulière pour annoncer le transfert d’un nouveau joueur. Le club a présenté sa nouvelle recrue, Zeki Amdouni, à travers une vidéo qui rappelle des souvenirs de jeunesse : les Télétubbies.

"Tinky-Winky, Dipsy, Laa-Laa, Poooo." Une mélodie qui risque de trotter dans la tête des fans de Burnley une bonne partie de la journée. C’est via une vidéo des Télétubbies que le club anglais a décidé de présenter sa nouvelle recrue, Zeki Amdouni. Une méthode assez surprenante d’annoncer un transfert pour un club de football.

Le footballeur suisse a signé à Burnley, en provenance du FC Bâle, pour une durée de cinq ans. L’attaquant de 22 ans a inscrit 12 buts en Super League suisse la saison dernière et a été le meilleur buteur de l’UEFA Conference League, avec sept buts.

Notre compatriote, Vincent Kompany, s’est dit ravi de ce transfert. "Il est dans notre ligne de mire depuis un certain temps déjà", explique-t-il. "Zeki est une telle menace de but. Sa façon de faire la dernière passe est à l’origine de nombreuses passes décisives et, grâce au travail qu’il fournit sur le terrain, il marque lui-même beaucoup de buts."