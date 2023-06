L’année électorale infernale

Dimanche 9 juin 2024, plus que jamais en point de mire. Avec le dimanche 13 octobre 2024 en corollaire. En quatre mois, l’électeur-citoyen belge déposera cinq (pour certains six) bulletins de vote différents dans les urnes. Du jamais vu. De quoi rendre les partis politiques nerveux. Très nerveux.

Etat des lieux

Un constat : les partis au pouvoir ont généralement des soucis à se faire. Hormis Vooruit (présent uniquement au fédéral), les autres formations voient leurs actions orientées à la baisse.

Dans la famille socialiste, l’aile francophone joue gros. En 2019, le PS wallon a enregistré le plus mauvais résultat de son histoire. Le principal enjeu pour Paul Magnette est de conserver la place de premier parti francophone et ainsi de garder la main sur la formation de trois exécutifs (wallon, bruxellois et francophone). Cela risque d’être serré pour lui en région bruxelloise. Actuellement, à la Chambre, les socialistes constituent la première famille. Conforter cette position peut ouvrir les portes du 16, rue de la Loi. Pour Paul Magnette ou Conner Rousseau, dont le parti a le vent en poupe ?

Après un quart de siècle de présence ininterrompue au pouvoir (fédéral), l’usure se fait sentir chez les libéraux, bien plus du côté des bleus du Nord qui de plus, ont siégé également dans tous les gouvernements flamands et bruxellois.

En 2019, le MR signait son plus mauvais score depuis 40 ans. L’objectif des 30% en Wallonie, fixé par son président, semble hors de portée. Les libéraux francophones tenteront de rester au pouvoir, de forcer la porte à Bruxelles mais les tensions récurrentes entre Georges-Louis Bouchez et ses confrères présidents pourraient nuire.

Par ailleurs, la relative bonne popularité d’Alexander De Croo est loin de sauver son parti (Open VLD) dans les intentions de vote (moins de 10%). Avec un tel résultat, les libéraux flamands pèseront peu sur les formations de gouvernement, réduit à une force d’appoint.

Ce constat vaut également pour le CD&V et Les Engagés, qui joueront leur survie politique. Si le parti de Maxime Prévot peut éventuellement espérer un retour au pouvoir en Wallonie, il risque d’être rayé de la carte à Bruxelles où il flirte avec le seuil électoral des 5%.

En 2019 et 2020, les écologistes effectuaient leur retour au pouvoir. Le prochain scrutin aura valeur de révélateur. Les Verts sont toujours sortis laminés d’une participation au pouvoir. 2024 sera-t-elle la première exception ?

Enfin, DéFI peine à trouver un ancrage wallon. Seule Bruxelles lui offre une perspective.

La tentation populiste

Depuis des mois, 2024 s’annonce comme l’année du triomphe pour le Vlaams Belang et le PTB/PVDA : en trois ans, aucun sondage ne les a placés en dessous de leurs très bons scores de 2019 !

Qu’en sera-t-il dans un an ? Un retournement complet de tendance semble improbable et demeure alors la question de l’ampleur de cette victoire annoncée et surtout de ses suites politiques.

Ces partis n’ont pas vocation à gouverner, entend-on généralement. Pourtant, cette fois, en tant que putatif premier parti du nord du pays (voire de tout le pays), le Belang pourrait prendre la main !

Au sud, le PTB pèsera sur les choix du PS, qui s’avéreront délicats, surtout avec le nez sur des élections communales essentielles.

Faites vos jeux, rien ne va plus !

@PhWalkowiak