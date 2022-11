"L'Année dernière à Marienbad", le classique français qui a révélé Delphine Seyrig, à voir sur La Trois

Sorti en 1961, L'Année dernière à Marienbad a permis de révéler l'une des plus grandes actrices françaises de sa génération, Delphine Seyrig. Le réalisateur Alain Resnais l'a découverte lors de son séjour à New York à l'automne 1959, alors qu'elle jouait dans la pièce de théâtre An Enemy of the People. Grâce à sa participation au film, l'actrice acquière une notoriété internationale. Elle tournera de nouveau sous la direction d'Alain Resnais l'année suivante pour Muriel ou le Temps d'un retour. Présente au Festival de Venise, elle y gagne la Coupe Volpi de la meilleure actrice.

Après ces deux films, Delphine Seyrig devient la nouvelle coqueluche du cinéma d'auteur et tourne avec les plus grands comme François Truffaut, Luis Buñuel, Jacques Demy ... et plus tard la cinéaste belge Chantal Akerman qui lui offre l'un de ses plus grands rôles. Grande féministe, la comédienne met en danger sa carrière pour pouvoir travailler avec le plus de femmes possible. Elle arrive au Festival de Cannes en 1975 pour présenter quatre films dont trois réalisés par des femmes. L'un de ces films est le cultissime Jeanne Dielman, 23, quai du commerce, 1080 Bruxelles de Chantal Akerman.

L'Année dernière à Marienbad, à (re)découvrir le 23 novembre à 20h40 dans Classic Ciné sur La Trois.