L'année 2022 est la deuxième plus sèche et plus chaude de ces 30 dernières années

L’IRM,, l'Institut Royal Météorologique, dresse déjà le bilan climatologique de cette année 2022, Même si elle n’est pas terminée, sur base des observations jusqu’au 19 décembre et également des prévisions jusqu’au réveillon de la Saint Sylvestre, On peut déjà écrire que l’année 2022 sera une année exceptionnelle. Un sacré contraste entre l’année 2021, l’année des inondations meurtrières et cette année !

On retiendra de 2022 des périodes de sécheresse exceptionnelles et plusieurs records de chaleur. Pour la station de référence Uccle, l’année 2022 est la seconde année la plus chaude après 2020 depuis 1833, le début des relevés. Et si on élargit le spectre au monde entier, 2022 sera parmi les 10 années les plus chaudes.