L’année 2022 déjà marquée par une sécheresse extrême : le bilan de la situation en Europe

Une large majorité du territoire français est en situation de crise concernant la disponibilité en eau potable (66 départements) : tous les prélèvements non-prioritaires y sont interdits. 27 autres départements sont en alerte ou alerte renforcée, soit la limitation de l’arrosage des espaces verts, jardins, golf et la réduction des prélèvements agricoles.

Ces restrictions ont pour effet que plus de cent communes n’ont actuellement plus accès à l’eau potable via le service de distribution, et que de nombreuses récoltes sont perdues ou menacées. Dans la région nantaise, en alerte sécheresse depuis plus de trois mois, les maraîchers en sont à renoncer à mettre en place tous leurs plants, afin de limiter les pertes, déjà terribles. Dans les alpages, certains éleveurs doivent faire redescendre les troupeaux dans les plaines. La récolte des grandes cultures céréalières (surtout le maïs) est en partie menacée, laissant présager des conséquences pour l’élevage.