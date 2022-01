L'année 2022 de Lukaku, De Bruyne et Witsel vue par Philippe Albert, optimiste malgré les inquiétudes

"Kevin revient de loin : il y a eu cette blessure en finale de la LDC (arcade et pommette), puis ce tacle assassin à l’Euro (cheville), et il a aussi été touché par le Covid. Il a dû cravacher pour revenir à son meilleur niveau, ça a pris un peu de temps. La chance qu’il a c’est que son club lui donne le temps de revenir à son meilleur niveau. Sans lui, City fait d’excellents résultats : en tête du championnat, fait un bon parcours en LDC, est qualifié en FA Cup, …

Donc on peut se permettre de lui laisser du temps, sans pression, et ça c’est idéal pour Kevin. Quand Guardiola aura besoin de lui, il répondra présent. Et ce sera bientôt, parce qu’un titre, en Premier League, ça se joue entre janvier et mai, quand les joueurs commencent à être fatigués, que les enjeux se précisent et que les équipes redoublent de motivation. Alors les matchs sont plus équilibrés, plus denses, et on a besoin de joueurs qui peuvent aider à faire la différence".

Kevin n’est pas encore à 100% mais il reste un des meilleurs médians du monde

Pour le moment, il n’est pas à 100%, et ses statistiques, cette saison, sont bien évidemment en retrait de celles de l’année dernière, mais le staff de City fera tout pour que dans les semaines qui viennent on retrouve le De Bruyne d’il y a un an".