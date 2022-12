L'animateur Vincent Cerutti perd 15 kilos en 6 mois

En description du post, Vincent Cerutti déclare : "Hashtag j’me la raconte en mode Sénégal. Et cela dit entre août et décembre (aujourd’hui mardi 27) j’ai gagné mon pari !! Passer de 99 kilos à 85 kilos sans faire de sport ! Et c’est pas des conneries ! Comme quoi en faisant attention à ce qu’on mange et à la qualité des produits ça marche ! Suis trop content car du coup (même si ce n’était pas la motivation première) je rentre dans tous mes costards d’ancienne vedette. Elle est pas belle la vie."

Si l'animateur radio et de télévision déclare avoir perdu son poids naturellement, il en profite aussi pour dire qu'il n'a pas utilisé un régime promotionnel comme on peut le voir à la télévision : "Régime sans Slimfast ni CommeJm."

Dans les commentaires, beaucoup d'internautes ont adressé des messages de félicitations à Vincent Cerutti. Ce qui est certain, c'est que l'animateur sera affûté pour le début d'année et la reprise de ses activités notamment à la radio puisqu'il anime une matinale radio en France sur MFM.