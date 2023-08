L’animateur de la VRT, Sven Pichal, reste en prison : "Chaque photo est celle d’un enfant qui a été violenté"

Un premier suspect, âgé de 34 ans, a été placé sous mandat d’arrêt le 14 août pour la détention et la diffusion d’images pédopornographiques. La chambre du conseil a confirmé son arrestation. Quatre autres hommes – tous originaires d’Anvers et âgés de 35, 39, 42 et 44 ans – ont par la suite été interpellés dans le cadre de cette affaire.

L’homme âgé de 39 ans a pu disposer après audition tandis que celui de 42 ans a été libéré sous conditions, tous deux n’étant suspectés que de la détention de telles images.

Le suspect de 35 ans et Sven Pichal, âgé de 44 ans, ont pour leur part été placés sous mandat d’arrêt le 25 août dernier pour la détention ainsi que la diffusion d’images à caractère pédopornographique. Mercredi matin, la chambre du conseil avait décidé de les placer sous bracelet électronique, mais le parquet a fait appel de la décision.

Les deux hommes doivent dès lors comparaître devant la chambre des mises en accusation, qui devra décider de les placer sous surveillance électronique ou de les maintenir derrière les barreaux. Un expert psychiatre a par ailleurs été désigné pour évaluer l’état mental des quatre hommes inculpés. "L’enquête judiciaire continuera d’être menée par la zone de police d’Anvers sous la supervision d’un juge d’instruction", a-t-il encore été précisé.