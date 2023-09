L'animateur Bruno Guillon raconte sa séquestration

L'animateur de France Télévisions, Bruno Guillon, a été victime d'un cambriolage avec séquestration dans la nuit du mercredi 27 septembre.

A son domicile dans le département des Yvelines, l'animateur a été cambriolé et séquestré avec sa famille selon les informations de Valeurs Actuelles.

Quatre individus se sont introduits chez lui en passant par sa chambre à coucher pour y dérober des bijoux, sacs et montres. Le préjudice est estimé autour de 100 000 euros. Les cambrioleurs ont menacé Bruno Guillon et sa famille avec une arme de poing avant de les ligotés et bâillonnés.

Ce jeudi 28 septembre, sur l'antenne de Fun Radio, Bruno Guillon est revenu sur cet évènement : "Je pense que comme tout le monde vous vous demandez ce qui s'est passé chez moi hier. J'ai été victime d'une agression. [...] J'ai été bouleversé, ma famille aussi mais on est en vie est c'est l'essentiel"

L'animateur radio et télé a aussi remercié les auditeurs pour le soutien durant cette épreuve.

Bruno Guillon précise avoir retenu deux choses grâce à cette mésaventure : "J'ai retenu deux choses: la première c'est que que l'on est riche que de ses amis. Merci pour tous les messages que vous m'avez fait parvenir. Et la deuxième leçon que je retiens, c'est qu'il faut garder un slip quand on dort. On sait jamais comment on va être réveillé le matin."

L'animateur n'a pas perdu son humour.