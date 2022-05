L’Animal Flow, une discipline sportive méconnue arrive dans le Hainaut

C’est une discipline sportive méconnue qui débarque dans le Hainaut : l’Animal Flow. Elvedin Besirovic (Edo) est professeur d’Animal Flow, une discipline apparue il y a 10 ans plus ou moins et imaginée par l’Américain Mike Fitch. Un sport dont les mouvements s’inspirent de ceux des animaux. Crabe, crocodile ou encore scorpion, une série de positions et de mouvements à adopter tout au long des séances d’Animal Flow.

Le concept est de créer un ensemble de plusieurs exercices avec fluidité à l’image des déplacements d’animaux. Des exercices qui demandent de l’équilibre et qui fera un peu souffrir vos poignets le temps de s’habituer.

Un sport complet

"L’Animal Flow, c’est vraiment une discipline magique. C’est un mélange de yoga, de danse, de sports de combat, de gymnastique, de callisthénie et de plein d’autres disciplines. Quand je dis danse et sport de combat, c’est principalement du breakdance et de la capoeira. Animal Flow ça apporte souplesse, explosivité, cardio, proprioception, coordination. Quelque chose de complet qui peut amener de la souplesse pour un crossfiteur et aussi une force, une puissance pour quelqu’un qui fait du Pilates par exemple ou du Yoga. Donc ça travaille vraiment l’entièreté du corps en profondeur" explique Edo.

Après avoir réalisé une formation en ligne, Elvedin est désormais un des rares professeurs de cette méthode. Tous les lundis, il fait découvrir cette discipline à ses élèves au centre sportif des Ascenseurs à Thieu dans le Hainaut.