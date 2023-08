L’Angleterre vient à bout du Nigéria aux tirs au but et file en quarts de finale

L’Angleterre a battu le Nigéria aux tirs au but en huitième de finale de la Coupe du monde féminine. Les Three Lionesses ont dû batailler face aux Nigériannes et n’ont pu en découdre qu’après une séance de tirs au but remportée 4-2.

Dans cette rencontre, le Nigéria s’est montré le plus dangereux en première période et l’Angleterre a équilibré les choses en deuxième mi-temps. L’exclusion de Lauren James pour s’être essuyé les crampons sur le dos d’une adversaire, n’a pas eu de grosses conséquences sur son équipe durant les prolongations qui se sont conclues, tout comme le temps réglementaire, sur un 0-0.

Dans la séance de tirs au but l’Angleterre a mal commencé avec un tir non cadré de Georgia Stanway, mais son homologue Nigérienne l’a imitée et les choses restaient à zéro. Mais Bethany England a été la première à faire trembler les filets et a mis l’Angleterre en bonne position alors que dans la foulée Alozie n’est pas non plus parvenue à cadrer. Dali faisait 2-0 dans la foulée dans cette séance compliquée. Le premier tir au but nigérian convertit l’a été des pieds d’Ajibade. Mais les Anglaises ont continué à inscrire leurs tirs au but tour à tour et remportent cette séance 4-2.

Le Nigéria pourra nourrir quelques regrets avec notamment plusieurs tirs sur la barre transversale. Les Anglaises s’en sortent bien et attendent les gagnantes du duel entre la Jamaïque et la Colombie en quart de finale.