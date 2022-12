L’Angleterre s’impose sans difficulté face au Sénégal et affrontera la France en ¼ de finale

Le Sénégal a tout tenté, mais l’Angleterre a ruiné les espoirs des Lions de la Teranga. Pourtant dominé, l’Angleterre va marquer contre le cours du jeu, puis enfoncer le clou pour se qualifier pour les ¼ de finale de la Coupe du monde. Ils affronteront la France samedi sous le coup de 20 heures.

C’est une drôle de première mi-temps auquel on assiste. Les deux équipes mettent de l’intensité physique et l’Angleterre domine. Mais c’est le Sénégal qui va se procurer les deux premières occasions via Dia. Par deux fois l’attaquant de pointe va avoir l’occasion de prendre l’avantage.

Pourtant, c’est l’Angleterre qui va ouvrir la marque un peu contre le cours du jeu. À la 39e, Henderson délivre l’Angleterre avant qu’Harry Kane ne double le score dans les arrêts de jeu et inscrive son premier but à cette Coupe du monde. C’est 2-0 à la mi-temps et c’est le 4e match sur 4 où l’Angleterre ne prend pas de but en première période.

À 2-0, le Sénégal n’a plus le choix et effectue trois changements à la mi-temps. Le souci, c’est que l’Angleterre va faire 3-0 à la 57e via Saka et anéantir tous les espoirs des Lions de la Teranga. Les Anglais n’ont plus qu’à contrôler et faire souffler certains cadres. L’Angleterre s’impose 3-0 et affrontera la France qui s’est imposée 3-1 face à la Pologne.