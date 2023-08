L’Angleterre met fin au rêve australien et rejoint l’Espagne en finale de la Coupe du monde

Comme on pouvait s’y attendre, les Anglaises prennent assez rapidement le jeu à leur compte. Ça combine bien, vers l’avant, les Australiennes vont avoir du mal à agir autrement qu’en contre-attaque. Impression confirmée dès la septième minute avec une grosse occasion de Sam Kerr, qui ne parvient pas à concrétiser mais qui était de toute façon en position de hors-jeu.

Mais en dehors de ce moment, les Anglaises se montrent de plus en plus dangereuses. Elles ont la possession et les occasions.

Sans grande surprise, l’ouverture du score tombe d’ailleurs du côté anglais et quel but, quelle frappe d’Ella Toone qui va nettoyer les toiles d’araignée dans l’angle du but. 0-1, score logique à une dizaine de minutes de la pause.

La solution pour l’Australie ne pouvait venir que d’un exploit individuel, et qui d’autre que Sam Kerr pour remettre les siennes sur la bonne voie ? La joueuse de Chelsea décoche une frappe sublime et rend espoir à toute une nation, c’est 1-1.

Les Australiennes poussent dans la foulée, elles sont vraiment dans un temps fort, l’Angleterre a pris un coup sur la tête. Mais le coup de mou n’est que de courte durée. Moins de dix minutes après l’égalisation, les Three Lionesses reprennent les devants grâce au sens du but de la joueuse de Manchester City, Lauren Hemp. À vingt minutes de la fin, c’est 1-2.

La fin de rencontre est tendue, les Australiennes tentent le tout pour le tout mais ne parviennent pas à concrétiser. Contrairement aux Anglaises qui enfoncent le clou, Alessia Russo fait 1-3. C'est le score final.

L’Angleterre disputera sa toute première finale de Coupe du monde face à l’Espagne dimanche. L’Australie tentera de monter sur le podium de "son" Mondial face à la Suède samedi.