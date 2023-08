L’Angleterre étrille la Chine et se qualifie pour les 1/8es, Lauren James brille avec deux buts et trois assists

Ticket validé, message envoyé. L’Angleterre s’est donné les moyens de ses ambitions ce mardi dans son troisième match de la phase de groupes à la Coupe du monde féminine. Les Three Lionesses n’ont pas fait dans la dentelle puisqu’elles ont battu la Chine 1-6 ! Après un début de tournoi timoré, les Anglaises rassurent et se qualifient pour les huitièmes de finale de la compétition. Tout comme le Danemark, vainqueur 0-2 face à Haïti ce mardi.

Si c’est toute l’équipe qui a montré de belles choses et a semblé très cohérente contre les Chinoises, une joueuse a particulièrement brillé sur la pelouse du Coopers Stadium d’Adelaide : Lauren James. Auteure de deux buts et trois assists, elle a tout simplement un pied dans cinq des six buts de l’Angleterre. Dont un superbe but du pied gauche.

L’ouverture du score est venue rapidement (6e minute) dans ce match, par Alessia Russo sur un assist de James. Cette dernière qui a ensuite servi Lauren Hemp pour le 2-0. Peu avant la pause, James y est allée de son premier but, avant de voir son deuxième annulé pour un hors-jeu sujet à interprétation. Le score à la pause était donc de 3-0.

En deuxième période, on prend les mêmes et on recommence. Après la réduction du score chinoise sur penalty, les Lionesses ont de nouveau déroulé. Un très beau but de James, un autre non moins spectaculaire de Kelly et le dernier de Daly, bien aidée par une gardienne partie aux fraises. Le score est lourd mais logique. La Chine quitte la Coupe du monde dès la phase de groupes pour la première fois de son histoire, l’Angleterre impressionne enfin.