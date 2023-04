L'Angleterre et le Troisième Reich : une sombre et secrète liaison aux ramifications économiques et politiques

A quel point les partisans de l’apaisement avec le Reich, à la fin des années 1930 et les soutiens britanniques des idées fascistes ont-ils pesé dans la politique menée face à la menace nazie ? De quelle manière et par quels procédés a été mené le projet de mettre fin à l’entente cordiale entre Londres et Paris au profit d’un accord géopolitique global avec l’Allemagne ? Un Jour dans l’Histoire reçoit l'historien et journaliste Eric Branca.

Une photo extraite d’un film de la famille royale d’Angleterre, révélée en 2015 et ensuite publiée dans The Sun, un journal anglais qui tire à plusieurs millions d’exemplaires, montrait la Reine Elizabeth II et sa sœur Margaret, petites filles, faisant le salut nazi.

Eric Branca, auteur de L’aigle et le léopard : Les liaisons dangereuses entre l’Angleterre et le IIIe Reich explique : "Cette photo de 1933 raconte l’histoire qui n’a pas encore commencé du futur Roi Edouard VIII qui est l’oncle d’Elizabeth. Alors que son père George V est encore au pouvoir, Edouard VIII est fasciné par l’Allemagne d’Hitler. Il voulait épouser un authentique agent de l’Allemagne nazie qui était aussi la maîtresse de l’ambassadeur d’Hitler à Londres. Il était extrêmement proche idéologiquement des nazis à tel point qu’Hitler, avec son projet d’envahir l’Angleterre, l’aurait mis sur le trône".

L'historien et journaliste soulève d'ailleurs d'autres connivences gênantes pour la famille royale britannique : "Trois des sœurs du Duc d’Edimbourg, mari d’Elizabeth II, né Allemand, ont été membres du parti nazi. Lors du décès de l’une d’elles en 1937, les beaux-frères arboraient la croix gammée et les funérailles se sont déroulées selon le rituel nazi. Des officiels en chemise noire, des SS, étaient présents".