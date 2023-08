L’Angleterre complète le dernier carré grâce à sa victoire face à la Colombie

Ça y est, le dernier carré est complet. L’Angleterre rejoint l’Australie en demi-finale de la Coupe du monde féminine. Les Anglaises ont battu la Colombie 2-1 en quart de finale. Les Colombiennes avaient pourtant ouvert la marque en fin de première période, bien aidées par le mauvais positionnement de la gardienne britannique, Mary Earps. Un but signé Leicy Santos. Mais quelques instants plus tard dans les cages d’en face, l’homologue colombienne de Earps a réalisé une boulette un peu plus nette encore en relâchant la balle à plusieurs reprises pour offrir l’égalisation à Lauren Hemp. Le score était donc de 1-1 à la pause.

En deuxième période, seules les Anglaises ont été capables de faire à nouveau trembler les filets. Alessia Russo a inscrit le but décisif et victorieux.

Les championnes d’Europe tiennent leur rang et disputeront une demi-finale prestigieuse face aux Australiennes qui joueront à nouveau à domicile. La Colombie fait honneur à l’expression pourtant usurpée et sort la tête haute de cette Coupe du monde.

L'autre demi-finale opposera l'Espagne à la Suède.