L’Angleterre au top, la Belgique dans le top 10 : découvrez les valeurs marchandes des 32 participants à la Coupe du monde

Ils sont tous les trois parmi les grands favoris du Mondial au Qatar, et il faut bien avouer que leur effectif ferait pâlir de jalousie plus d’une nation. Les Anglais, les Brésiliens et la France possèdent chacun une valeure marchande de plus d’un milliard de dollars si l’on additionne les valeurs des 26 joueurs qu’ils ont sélectionnés. Impressionnant.

L’Angleterre en pole avec un seul joueur évoluant en dehors de la Premier League

1,26 milliard €

Jude Bellingham doit se sentir bien seul au sein de la sélection anglaise. Le joueur du Borussia Dortmund (Bundesliga) est le seul sélectionné à ne pas évoluer en Premier League, sur les 26 Anglais du voyage au Qatar ! Et c’est sans doute ce qui explique en partie la première place de l’Angleterre dans ce classement. Le championnat d’outre-manche est parmi ceux qui brassent le plus d’argent étant l’un des plus compétitifs et populaires. Onze joueurs sélectionnés par Gareth Southgate possèdent une valeur marchande supérieure à 50 millions d’euros. C’est énorme. Jude Belligham (Dortmund – 100 millions) et Phil Foden (Manchester city – 110 millions) valent même plus du double.

Avec un effectif aussi équilibré et étoffé, les derniers finalistes de l’Euro auront une jolie carte à jouer dans ce Mondial.

Le Brésil, grand favori, boosté par son attaque de feu

1.14 milliard €

Non loin de l’Angleterre, on retrouve le Brésil en deuxième position du classement. Et contrairement aux Anglais, les Brésiliens comptent seulement trois joueurs évoluant dans leur championnat.

C’est surtout le secteur offensif du Brésil qui a de quoi effrayer les adversaires : Vinicius Junior (120 millions €), Rodrygo (80 millions €), Neymar, Antony et Gabriel Jesus (75 millions € chacun), Gabriel Martinelli (60 millions €) Raphinha et Richarlisson (50 millions €). Seul Pedro, le joueur de Flamengo, possède une valeur estimée à "seulement" 20 millions d’euros.

Des chiffres affolants qui, s’ils ne définissent pas la valeur des joueurs, donnent une petite idée de l’armada brésilienne pour ce Mondial. Leurs futurs adversaires n’ont qu’à bien se tenir.

La France, un vivier impressionnant

1,08 milliard €

Les champions du monde français remettent leur titre en jeu. Et on peut titre qu’ils possèdent les joueurs pour rééditer l’exploit. Dans leur sélection, on retrouve le deuxième joueur le plus cher du monde actuellement, Kylian Mbappé (160 millions d’euros). Seul Erling Haaland (absent du mondial) vaut plus d’argent actuellement, 10 millions de plus. Le joueur du PSG sera donc le plus cher présent au Qatar. Il aura beaucoup de pression sur les épaules, mais il sera bien entouré. Par le dernier Ballon d’Or notamment, Karim Benzema (35 millions €). Tout comme l’Angleterre, la France totalise onze joueurs valant plus de 50 millions, dont de nombreux jeunes prometteurs. Les fans des Bleus peuvent dormir sur leurs deux oreilles.