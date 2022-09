L’anglais Miles (alias Adam Amer), qui a retenu les leçons de Steely Dan et Hall & Oates, un west-coaster venu de la perfide Albion…

Miles n’est pas un débutant ; une carrière musicale démarrée voici une douzaine d’années, et un talent lui donnant l’occasion de jouer avec des artistes comme Smokey Robinson ou Steven Tyler. Pour réaliser cet album ''Riding The Wave'', il s’est entouré de solides musiciens de sessions ayant travaillé avec Ed Sheeran, Tom Jones ou encore Ray Davies. Écoutons le résultat, le fruit d’une véritable passion pour le son west coast avec ''Need You Now''.