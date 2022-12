L'Anglais Kyle Walker à propos de Kylian Mbappé : "On joue au foot pas au tennis"

L'arrière droit de l'équipe d'Angleterre Kyle Walker a subi un véritable interrogatoire de la part de presse au sujet de Kylian Mbappé, mercredi en centre d'entraînement des "Three Lions" à Al Wakrah en marge du prochain quart de finale du Mondial de football samedi à AlKhor entre la France et l'Angleterre.

Il y a eu tellement de questions à propos de l'attaquant français du PSG, actuel meilleur buteur du Mondial avec 5 réalisations, qu'à un moment le joueur de Manchester City n'a pu réprimer un rire. "Nous ne jouons pas au tennis, le football n'est pas un sport individuel. La France, c'est plus que Mbappé", a-t-il déclaré.

Les performances de Mbappé, 23 ans, et sa pointe de vitesse mesurée à un moment à 35 km/h contre la Pologne en huitièmes de finale, n'ont cessé d'impressionner les observateurs.

"Ce serait de la folie si nous nous concentrions uniquement sur Mbappé", a estimé Walker. "Ils ont aussi Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann et Olivier Giroud. Ce sont tous de grands footballeurs."

Mbappé a affronté Walker à plusieurs reprises en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain et il y a peu, le Parisien a décrit le Britannique comme l'un des défenseurs les plus difficiles à affronter. Walker est physiquement fort et aussi rapide selon le N.10 français. "C'est agréable d'entendre ça", a déclaré Walker dont la pointe de vitesse face au Sénégal a été mesurée à 34.4 km/h. "Lors d'une Coupe du monde, vous voulez vous mesurer aux plus grands joueurs. Nous avons du respect pour Mbappé et la France, mais encore une fois pas trop. Nous avons nous-mêmes une très bonne équipe."

L'Angleterre a perdu contre la Croatie en demi-finales de la Coupe du monde il y a quatre ans, pour finalement terminer quatrième battue par la Belgique dans le match pour la 3e place. L'été dernier, l'équipe du sélectionneur national Gareth Southgate a atteint la finale de l'Euro et s'y était inclinée en finale, à Wembley, aux tirs au but face à l'Italie. "J'espère que nous pourrons aller aussi loin pour la troisième fois d'affilée. Nous marquons assez facilement et ne prenons pas beaucoup de buts. La confiance est élevée", a encore déclaré Walker.