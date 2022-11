L'Anglais Anthony Taylor arbitrera le match des Diables rouges contre la Croatie

L'Anglais Anthony Taylor a été désigné mardi par la FIFA pour arbitrer le match entre la Croatie et la Belgique, jeudi (16h00), dans le cadre de la troisième journée du groupe F de la Coupe du monde.

Taylor sera assisté par deux compatriotes, Gary Beswick et Adam Nunn. Le Roumain Istvan Kovacs sera le quatrième arbitre. Les assistants vidéos seront deux Allemands, Marco Fritz (VAR) et Rafael Foltyn (hors-jeu). Le Polonais Tomasz Kwiatkowski et le Français Benoit Millot les assisteront.

Taylor a déjà arbitré un match dans ce Mondial, Corée du Sud/Ghana (2-3), au cours duquel il a distribué quatre cartes jaunes et, après le match, un rouge au sélectionneur des Sud-Coréens Paulo Bento.

L'Anglais était au sifflet lors du récent Pays-Bas/Belgique (1-0) en Ligue des Nations, en septembre dernier. C'était la première fois qu'il dirigeait un match des Diables Rouges. Arbitre international depuis 2013, il avait dirigé trois matchs lors de l'Euro l'an passé, dont Danemark/Islande (0-1), rencontre marquée par le malaise cardiaque de Christian Eriksen. Il a notamment à son actif la finale de la Ligue des Nations 2021 entre l'Espagne et la France (1-2), la Supercoupe de l'UEFA en 2020 entre le Bayern et Séville (2-1 après prolongations) ainsi que de deux finales de FA Cup.

La Belgique compte 3 points et occupe la troisième position du groupe derrière la Croatie et le Maroc, qui en totalisent 4. Le Canada (0) est éliminé.