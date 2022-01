L' anesthésiste, métier risqué mais indispensable

Les Historiens situent la naissance du métier d’anesthésiste fin du 18e siècle, à travers trois facteurs clés.

Les guerres incessantes, d’abord. Pensez seulement à ce courageux et inventif chirurgien militaire, Dominique Larrey, obligé d’amputer à la chaîne, à vif et par centaines, les non moins courageux soldats de Napoléon, et ce à l’aide de simples blocs de glace pour tout anesthésiant. Ces guerres, surtout celles de 14-18 et de 39-45, seront donc un immense terrain de recherche et d’applications, à qui l’on doit encore les fondements des techniques actuelles.

Le développement de la Chirurgie, aussi, à travers la stabilisation des premiers protocoles. Le tout rendu possible par les progrès rapides et l’essor de la chimie des gaz. Dont le protoxyde d’azote, par exemple, permit d’extraire les premières dents, dans une certaine décontraction, suivi ensuite de développement de l’usage du chloroforme et de l’éther.



Evolution des techniques mais aussi des mentalités, car outre les doutes, la méfiance, voire les accusations de sorcellerie qui planèrent longtemps sur le fait d’endormir les patients, il fallut également convaincre, plus trivial, les docteurs de l’époque, de ne plus fumer le cigare en salle d’opération, tant l’éther – produit extrêmement inflammable, faisait planer un réel risque d’explosion.