"L’anéjaculation" : cette impossibilité pour un homme d’éjaculer

Traitement ?

Chaque cas est différent et il faut présenter un traitement personnel. Des traitements existent pour la majorité des personnes, mais pas pour tout le monde. Si l’anéjaculation est unique, il ne faut pas trop se tracasser. On peut être fatigué ou avoir eu plusieurs rapports la veille et ça peut arriver. Par contre, si le souci apparaît régulièrement, il faut consulter. Et pour trouver les causes, il faut faire des examens cliniques très approfondis et consulter les neurologues.