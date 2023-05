L’andropause : Un tournant dans la vie des hommes, entre doutes et transformations

La testostérone est une hormone stéroïdienne, principalement produite dans les testicules chez les hommes et dans les ovaires chez les femmes, bien que de petites quantités soient également produites par les glandes surrénales. Elle joue un rôle essentiel dans le développement et le fonctionnement du corps masculin, mais elle est présente en quantités beaucoup plus faibles chez les femmes.

La testostérone est responsable de divers processus biologiques chez les hommes, tels que le développement des organes sexuels masculins pendant la puberté, la production de spermatozoïdes, la régulation de la libido (désir sexuel) et la formation des caractères sexuels secondaires masculins, tels que la pilosité faciale et corporelle, la masse musculaire accrue et la distribution de la graisse corporelle.

Outre ses effets sur la sexualité et la reproduction, la testostérone joue également un rôle dans d’autres fonctions importantes du corps, telles que la régulation de l’humeur, de la densité osseuse, de la production de globules rouges et de la masse musculaire. Elle peut également avoir un impact sur la cognition, l’énergie, la mémoire et le métabolisme.

Les niveaux de testostérone dans le corps masculin varient tout au long de la vie, atteignant un pic pendant la puberté et diminuant progressivement avec l’âge.