L’ancienne ministre de la Coopération Meryame Kitir quitte la politique

Limbourgeoise, fille d’un mineur d’origine marocaine, elle est entrée comme ouvrière à l’usine Ford de Genk en 1999 où elle est déléguée syndicale affiliée à la FGTB. En 2006, elle est élue au conseil communal de Maasmechelen et, en 2007, elle est élue pour la première fois à la Chambre.

En 2012, alors que l'annonce de la fermeture de Ford Genk vient de tomber, la députée émeut l'assemblée par un discours poignant. En 2015, elle est désignée cheffe de groupe du sp.a qui siège sur les bancs de l'opposition à la coalition suédoise.

Le président de Vooruit, Conner Rousseau, a salué l'une des politiques les plus authentiques du paysage belge. "De la chaîne chez Ford Genk jusqu'à la tribune de la Chambre et finalement ministre. Toujours sur les barricades pour les droits, les salaires et les pensions des travailleurs (...) Un parcours dont on peut être super fier. Elle nous manquera", a-t-il dit