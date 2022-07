L’ancienne maison de Rimski-Korsakov a été incendiée, près de 1000 pièces de valeur ont été touchées

Située dans le district de Pskov, en Russie, la dernière demeure de Rimski-Korsakov, dans laquelle il mourut en 1908, a été la proie des flammes ce samedi 2 juillet dernier. La moitié du bâtiment, reconverti en musée, a été touchée, endommageant un millier de pièces appartenant au compositeur.

C’était la dernière demeure du compositeur russe Nikolaï Rimski-Korsakov, celle dans laquelle il est décédé en juin 1908. La maison, située à Lubensk, a été victime d’un violent incendie qui a ravagé une bonne partie de la maison, qui renfermait de nombreux artefacts appartenant au compositeur russe. La maison était en effet devenue un musée en 1967 et exposait toutes sortes de souvenirs liés à Rimski-Korsakov.

Selon les premières informations, l’incendie se serait déclaré à la suite d’une négligence d’ouvriers du bâtiment qui travaillaient sur le toit.

Selon les derniers rapports, près de la moitié de la demeure a été détruite par les flammes. La directrice du musée, Nina Kostenko, a déclaré que "la maison sera restaurée, mais [que] de nombreux objets sont irrémédiablement perdus". En effet, si plusieurs salles d’exposition, comme le bureau et la pièce où Rimski-Korsakov composait, et une partie du mobilier, des livres, des journaux, des partitions ont pu être sauvés, on dénombre au moins un millier d’objets qui ont été touchés par le feu, dont 20% pourraient être restaurés.

Ce n’est pas la première fois que la maison de Rimski-Korsakov est victime des flammes, elle avait déjà été incendiée pendant la Seconde Guerre Mondiale et avait alors été entièrement reconstruite après la guerre.