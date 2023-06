L’ancienne députée bruxelloise Mahinur Ozdemir devient ministre de la Famille en Turquie

Mahinur Ozdemir, ancienne conseillère communale cdH à Schaerbeek et députée bruxelloise pendant dix ans a été désignée ministre de la Famille et des Affaires sociales au sein du nouveau gouvernement turc. Sa composition a été annoncée ce samedi soir par le président réélu et homme fort du parti AKP, Recep Tayyip Erdogan. Celui-ci a remporté la récente élection présidentielle par 52,18% contre 47,82% pour son adversaire démocrate Kemal Kiliçdaroglu. Une victoire qui s’est jouée au deuxième tour, une première pour Erdogan.

Dans son gouvernement, composé de 17 membres, Mahinur Ozdemir prend donc le portefeuille de la Famille et des Affaires sociales. Née à Bruxelles en 1982, Mahinur Ozdemir, diplômée de l’ULB en sciences politiques participe à ses premières élections, en 2006, lors des communales. Elle est élue sur la liste du cdH. En juin 2009, elle devient députée régionale bruxelloise et première mandataire belge portant un voile islamique dans une assemblée parlementaire, suscitant la curiosité des médias internationaux, événement rappelé encore aujourd'hui par la presse turque.

Elle quitte la vie politique belge en 2019

Mahinur Ozdemir est réélue en 2014. Mais l’année suivante, elle est exclue du cdH suite à une polémique relative au génocide arménien.

Elle décide de quitter la scène politique bruxelloise en 2019, au terme de son deuxième mandat. L’année suivante, le président turc la nomme ambassadrice en Algérie. Un poste qu’elle va donc quitter cette fois-ci pour devenir ministre et seule femme du nouveau gouvernement turc.

Recep Tayyip Erdogan et son parti AKP avaient soutenu Mahinur Ozdemir au moment de son conflit avec les instances du cdH.