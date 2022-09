L’ancienne borne frontière 114 a été replacée sur les hauteurs de Stavelot

Aux abords du petit hameau de Fourir, dans la commune de Stavelot, une ancienne borne frontière a retrouvé son éclat et presque son emplacement initial. Cette borne marquant la frontière entre la Belgique et l’ancienne Prusse avait disparu durant des années. Retrouvée en 2019, elle a été restaurée par l’Office du tourisme de Stavelot et un tailleur de Pierre.

" C’est une ancienne borne frontière qui date de 1870. On l’a retrouvée le long d’un champ. Elle était cassée en deux. Elle était abandonnée et avait été mise sur le côté lors de la construction de l’autoroute dans les années’80 ", explique Jonathan Margrève, chargé de communication de l’Office du Tourisme de Stavelot.

" Sur la borne, on peut voir son numéro, 114. On peut voir le B de Belgique et le P de Prusse. C’est une borne frontière qui n’a plus aucune valeur administrative mais on a souhaité remettre cette borne pour compléter la frontière ancienne, qui existe toujours puisque les bornes 113, 115, 116 et 117 sont toujours présentes ", détaille-t-il.

" Celle-ci n’a pas été remise exactement à son endroit initial car aujourd’hui il y a l’autoroute. Ici, on a demandé l’autorisation pour la mettre à proximité d’une des balades balisées de l’Office du Tourisme. Elle est à 50 mètres de l’endroit d’origine, mais elle est beaucoup plus accessible. Pour la petite histoire, cela s’est fait à l’avantage de l’ancienne Prusse ", complète-t-il encore.

Une balade à la découverte de quelques bornes frontières, dont celle-ci, sera organisée le 22 octobre prochain à 15 heures au départ de la Brasserie de Bellevaux. Les réservations sont obligatoires, via l’onglet réserver du site tourismestavelot.be.