L'Ancienne Belgique subira une cure de rénovation à partir de l'été prochain

La Région bruxelloise a délivré le permis d'urbanisme pour la rénovation de l'Ancienne Belgique, plus connue sous le nom d'AB, a annoncé jeudi le secrétaire d'État en charge de l'Urbanisme, Pascal Smet (Vooruit).

L'AB souhaite, entre autres, renforcer ses liens avec le quartier et améliorer l'accessibilité du bâtiment. Un budget de plus de cinq millions d'euros est disponible, les travaux devraient démarrer pour l'été 2023.

Depuis sa création en 1979, l'AB est une institution culturelle assez fermée. L'AB entend changer la donne. Un projet de rénovation est prévu dans la rue des Pierres, proche du boulevard Anspach, où se trouve l'AB. La Communauté flamande est responsable du financement et du suivi du projet.

Avec le bâtiment de la rue des Pierres, l'institution culturelle entend donner de la place non seulement pour des concerts intimistes, mais aussi pour des réflexions musicales et sociales, des expositions, des ateliers, des réunions de quartier, etc.

Le nouveau café-restaurant situé au sommet du bâtiment devrait devenir l'un des incontournables du quartier, avec ses jardins sur le toit et sa grande terrasse offrant une vue panoramique sur le centre-ville. Dans le restaurant, l'AB se veut pionnière en matière de politique écologique.

Des améliorations seront également apportées pour l'accessibilité de la salle principale. Un passage supplémentaire sera créé pour accéder au premier balcon de la salle principale. Un ascenseur adapté permettra d'accéder à tous les étages sans assistance. Des installations sanitaires supplémentaires pour les personnes moins valides sont également prévues dans le cadre de ce projet.

La cage d'escalier qui relie tous les espaces, se trouvera à l'extérieur du bâtiment. Elle sera isolée acoustiquement, tout comme le mur mitoyen avec les voisins directs. En outre, l'AB a évalué tous les aspects d'un grand projet de construction en termes de durabilité.