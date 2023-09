L'Ancienne Belgique célèbre une nouvelle fois l'anniversaire d'une réelle culture ... Hip Hop

Ce n'est pas la 1e fois que cette salle mythique du centre de Bruxelles se démène pour mettre en avant une Culture qui même si elle fête ses 50 ans d'existence cette année, est encore mal comprise ou erronément critiquée.

Avec HIP-HOP 50, l’Ancienne Belgique célèbrera un anniversaire important pour l’une des plus passionnantes cultures de l’histoire musicale récente. Le Hip-Hop comme le précise l'AB ne cesse de se réinventer et sert toujours d’exutoire face au mécontentement social.

Un programme incluant des ateliers ou encore des podcasts mais aussi une série de concerts qui s’étalent sur l’ensemble de la saison et qui permettront certainement de tisser des liens entre le riche passé, le présent et l’avenir du genre.

Il est important de préciser qu'un tel programme ne pourra pas se faire sans la mise en place de belles collaboration incluant par exemple le cinéma Palace qui pourra inviter les curieux ou les acteurs du mouvement à venir se plonger dans l’histoire du hip-hop à travers une série de projections.

Des archives de l'AB seront aussi dévoilée pour l'occasion (retour sur des performances historiques de Public Enemy, Nas, Lil’ Kim, Dj Shadow, Dream Warriors ou encore des pères spirituels du hip-hop tels que Gil Scott-Heron et Parliament/Funkadelic, entre autres).

La lumière sera également mise sur l'évolution du Rap aux Pays-Bas ou encore dans le nord du pays et durant l’AB x KU Leuven Talk : Is hip-hop still a force for social change ?, il sera question de tenter de répondre à la question suivante : l’activisme social et politique du genre est-il menacé par sa commercialisation ?

Les artistes de demain seront loin d'être oubliés et plusieurs scènes leur seront consacrés.

Cela ne peut que faire plaisir de savoir qu'un tel mouvement pourra bénéficier d'un réel regard professionnel et d'un timing respectueux de l'histoire d'un tel mouvement aujourd'hui incontournable.

Découvre tous les événements de HIP-HOP 50 ici.

Cerise sur le gateau ... TARMAC te fera TRES PROCHAINEMENT gagner tes places pour les différents concerts de ce programme hors du commun ! Stay Tuned !!!