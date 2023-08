L'ancien Unionsite Deniz Undav prêté au VfB Stuttgart par Brighton

VfB Stuttgart a obtenu les services l'attaquant allemand Deniz Undav. Les Souabes ont officialisé le prêt d'une saison, mercredi, après la visite médicale du joueur de 27 ans. L'attaquant arrive de Brighton en Premier League.

Undav retrouvera l'entraîneur, Sebastian Hoeness qui, avant de prendre en mains Stuttgart, était venu observer les méthodes d'entraînement de Brighton & Hove Albion. Le club anglais avait recruté Undav en janvier 2022 pour environ sept millions d'euros en provenance de l'Union Saint-Gilloise. Il l'avait d'abord prêté six mois au club de Jupiler Pro League première division belge. Il avait ainsi pu terminer 2e du championnat, meilleur buteur (26 buts) et footballeur Pro de l'année.

La saison dernière, Undav a dû se contenter le plus souvent d'un rôle de joker, disputant 22 rencontres (6 comme titulaires) en Premier League (5 buts inscrits dans le 8 derniers matchs) et un total de 8 buts en 30 matchs sous le maillot de Seagulls. "Deniz est à un stade de sa carrière où il veut jouer chaque semaine et nous respectons cela", a déclaré David Weir, le directeur technique Brighton sur le site du club. "Il est très apprécié dans le vestiaire et s'est très bien débrouillé à la fin de la saison dernière, mais c'est une bonne occasion pour lui de goûter pour la première fois au football de haut niveau dans son pays d'origine."