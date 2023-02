L’ancien site Holcim à Haccourt sera réhabilité par Eloy avec une dimension environnementale

La société Eloy va réhabiliter la friche industrielle de 16 hectares sur laquelle était implantée jusqu’en 2014 l’ancienne cimenterie Holcim à Haccourt. Il s’agit d’y créer une zone pouvant accueillir des entreprises. Mais pas n’importe lesquelles.

" Il y aura une charte très importante sur le profil de ces entreprises qui vont s’installer sur ce site et qui doivent impérativement être des entreprises pionnières de la construction circulaire (c'est-à-dire pensant au réemploi des matériaux et à la valorisation des déchets) et bas carbone (réduisant les émissions de CO2 des bâtiments). Un point très important est aussi la connexion du site à la voie d’eau, avec la construction d’un quai de 1,5 hectare, ce qui est vraiment une plus-value pour la région car il n’y avait pas de quai à cet endroit ", précise Michael François, responsable communication d’Eloy.

Les travaux prendront du temps : " Le permis pour les infrastructures sera déposé d’ici le mois de mai. Quand je dis infrastructures, c’est tout ce qui est hors bâtiments. Ces travaux pourraient commencer l’année prochaine et se terminer pour 2026. Après, on a la deuxième phase, avec des travaux plus structurels, des bâtiments, et là on devrait avoir une échéance pour la fin des travaux globaux pour 2030 ", détaille-t-il.

Des aménagements pour diminuer l’impact des travaux pour les riverains sont prévus. Notamment la création d’un merlon planté servant d’écran végétal et sonore. Une réunion d’information sera organisée ce jeudi 9 février à 19 heures à la salle communale de Haccourt.