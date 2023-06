L'ancien site GSK à Genval devrait devenir un nouveau quartier de type " villageois"

De l'ancien site de GSK, il reste 6 hectares à réaffecter. L'avant projet dont il est question prévoit d'y implanter entre 129 à 179 nouveaux logements modulables selon les différents âges de la vie ( c'est moins que les préconisations de la Région wallonne), une maison de repos et de soins de 90 lits, une crèche ainsi qu'un habitat groupé participatif pour personnes âgées, sur le modèle " Abbey Field". Le bâtiment existant sera préservé en tout ou en partie. Ce nouveau quartier fonctionnera sans énergies fossiles et l'objectif est d'être neutre en CO2.

Le site présente déjà des qualités paysagères et elles seront renforcées par la création d'un vaste poumon vert en son centre, comme l'explique Christophe Hanin, l'échevin de l'urbanisme :

" Au centre de ce quartier, il y aura un grand parc d'environ un hectare et un réseau de mobilité douce qui fera la part belle aux vélos et où la voiture sera uniquement tolérée, avec une zone de 20KM/ heure maximum. Il n'y aura pas de voirie transversale, on aura deux boucles qui seront accessibles via la rue de La Bruyère et via la rue des Volontaires; donc la rue du Tilleul qui est une voirie problématique aura un petit accès mais principalement par le mode doux".

La préservation des espaces verts et la question de la mobilité étaient déjà au centre des préoccupations des riverains à l'époque du premier projet. Pour fluidifier la circulation dans la rue du Tilleul - parfois compliquée en raison de la présence du club de hockey et des Charmettes- la commune pourrait d'ailleurs demander au promoteur de réaménager cette artère.