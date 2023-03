L’ancien site Belgacom à Verviers va être mis en vente

C’est un site emblématique en bordure directe du centre de Verviers, l’ancien site Belgacom. Et ce site, la Ville de Verviers s’est décidée à la vendre. Le point doit être approuvé au conseil communal du 27 mars prochain et c’est une procédure un peu particulière qui a été choisie.

" Ce sera via un appel à manifestation d’intérêt, ce qui est un mécanisme qu’on n’a pas encore essayé à Verviers et qui vise à pouvoir analyser non pas seulement le prix qui est proposé mais aussi la qualité du projet. C’est pour y faire du logement, très majoritairement, mais les recommandations post-inondations imposent d’y faire des espaces verts perméables et de tenir compte pour les rez-de-chaussée du risque d’inondation. Ce qu’on attend c’est un quartier durable avec des espaces verts, de la densité, des logements de qualité, mais aussi des logements qui répondent à des normes énergétiques très poussées ", détaille Alexandre Loffet, bourgmestre faisant fonction.

" On espère passer au conseil communal de mars, lancer l’appel à projet en mai et réceptionner les offres en septembre. Ensuite, il faut compter qu’il y aura un mois à un mois et demi d’analyse ", précise-t-il encore.

Le site a été estimé à un prix minimum de 1,6 million d’euros.