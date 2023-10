L'ancien président américain Jimmy Carter a soufflé sa 99e bougie

L'ancien président américain et prix Nobel de la Paix Jimmy Carter a fêté dimanche ses 99 ans, quelques mois après avoir été pris en charge en "soins palliatifs" à domicile. Il est le président américain le plus âgé encore en vie.Des dirigeants du monde entier, des célébrités et des Américains se sont empressés d'adresser leurs vœux à l'ancien dirigeant démocrate, né le 1er octobre 1924. "Je vous admire car vous avez une intégrité, une force de caractère et une détermination incroyables", a écrit le président Joe Biden sur le réseau social X (ex-Twitter). "Que Dieu vous garde, bon anniversaire mon ami", a complété le démocrate.

La Maison Blanche, que Jimmy Carter occupa de 1977 à 1981, a pour l'occasion installé dans son enceinte un gigantesque gâteau en carton orné de 39 bougies, en l'honneur de celui qui fut le 39e président des États-Unis.