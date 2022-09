L'ancien Premier ministre tchèque Andrej Babis devant le tribunal pour fraude

Le procès pour fraude d'Andrej Babis, ancien premier ministre et possible candidat à la présidence, a débuté lundi en République tchèque. Le milliardaire de 68 ans et fondateur du parti populiste ANO a comparu lui-même devant le tribunal à Prague. Il a déclaré que les poursuites étaient "politiquement motivées".

Andrej Babis est accusé de complicité de fraude. Il est soupçonné d'avoir contribué à détourner quelque deux millions d'euros de subventions européennes pour la construction du centre de bien-être Stork Nest en 2008. Ces fonds étaient initialement destinés aux petites et moyennes entreprises. L'argent a depuis été remboursé. Le procès pourrait durer plusieurs années.

M. Babis a été premier ministre tchèque de fin 2017 à mi-décembre 2021. Les observateurs supposent qu'il se présentera à l'élection présidentielle de janvier où les Tchèques devront élire un successeur à Milos Zeman. Les sondages prévoient un duel entre l'ancien général conservateur Petr Pavel et M. Babis si celui-ci vient à se présenter.