Pakistan : l’ancien Premier ministre Imran Khan arrêté par des officiers paramilitaires, selon son parti

Ancienne star du cricket, Khan est devenu Premier ministre en 2018 avec un programme mêlant réformes sociales, lutte contre la corruption et conservatisme religieux. Sous son mandat, la situation économique s’est dégradée et il a perdu l’appui des militaires. Il a été renversé par une motion de censure en avril 2022.

Depuis, M. Khan fait campagne pour obtenir la tenue d’élections anticipées, tout en affirmant qu’il a été écarté du pouvoir par une conspiration orchestrée par les États-Unis.

En novembre dernier, Imran Khan a échappé à une tentative d’assassinat alors qu’il était à la tête d’une marche rassemblant plusieurs milliers de ses soutiens entre Lahore et la capitale Islamabad, pour obtenir la tenue d’élections anticipées, première étape dans sa reconquête espérée du pouvoir.

Cette attaque fomentée, selon l’ancien Premier ministre, par son successeur Shehbaz Sharif, a fait monter d’un cran la tension dans ce pays en ébullition depuis l’éviction de M. Khan du pouvoir.

Khan et Sharif s’invectivent depuis des mois, s’accusant d’incompétence et de corruption, mais une telle accusation publique de Khan avait atteint un niveau inédit. Car Khan n’a fourni aucune preuve pour soutenir ses accusations, que le gouvernement a d’ailleurs balayées comme des "mensonges et fabrications". L’armée avait d’ailleurs exhorté ce dernier à engager des poursuites pour diffamation contre Khan.