L’ancien Premier ministre des Fidji démissionne de son mandat de député

Bainimarama a accusé le président fidjien d’avoir failli à sa tâche de protéger la Constitution, qui selon lui est "presque quotidiennement" bafouée par le nouveau gouvernement. Il a qualifié la décision du Parlement de le suspendre d'"injustifiée" et de "déplacée".

Si Bainimarama restera le leader de FijiFirst, il a démissionné pour que son parti d’opposition conserve "en tout temps" ses 26 sièges au Parlement, sur les 55 que compte l’Assemblée fidjienne.

Au Parlement, un homme politique de son parti le remplacera, et FijiFirst désignera l’ex-ministre Inia Seruiratu comme nouveau chef de l’opposition lors de la prochaine séance parlementaire, a annoncé l’homme politique.

"Je tiens à assurer à tous nos partisans et tous les Fidjiens que vous me verrez davantage sur le terrain et que je m’engage à écouter vos besoins, vos souhaits et vos préoccupations", a-t-il déclaré.