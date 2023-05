L’ancien ministre Jean-Pascal Labille (PS) sanctionné par la FSMA, dans le cadre de la fusion entre bpost et PostNL

L’ancien ministre PS Jean-Pascal Labille s’est vu infliger une amende par la FSMA (l'Autorité des services et marchés financiers) pour avoir diffusé des informations confidentielles sur les négociations de fusion entre bpost et PostNL, qui n''avaient pas abouti.

Jean-Pascal Labille avait annoncé le 27 mai 2016 lors d’une interview en radio, sur la RTBF, que des discussions approfondies étaient en cours sur une fusion de bpost et de son rival néerlandais PostNL et que l’État belge réduirait sa participation dans l’entreprise publique cotée en bourse. À la suite de l’interview, les transactions sur les actions de bpost et de PostNL avaient été interrompues et le dossier était devenu flou.

Deux jours plus tard, bpost avait annoncé que les négociations avec PostNL avaient été interrompues. Jean-Pascal Labille avait nié les accusations de sabotage et exprimé ses regrets.

Le compte rendu de la commission de la FSMA que nous avons pu consulter relate : Monsieur Labille déclare spontanément au cours de l’émission : " Je vous annonce un scoop. Dans peu de temps, la poste va perdre son statut public. L’Etat va vendre une partie de ses actions et ce que je vous dis là, c’est vraiment une question d’heures. Donc la poste ne sera plus une entreprise publique telle qu’on la connaît. […] je suis au courant surtout des intentions de ce gouvernement de quelque part de se séparer de l’outil qu’est la poste. […] Elle deviendra en tout cas en partie privée mais elle perdra son statut public ou, en tout cas, ça va être une discussion majeure ".

L’amende infligée à Jean Pascal Labille s’élève à 12.500 euros.