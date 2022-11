L’ancien leader de Nazareth, Dan McCafferty, est décédé

Un peu plus tôt cette année, on apprenait le décès de Manny Charlton, autre membre fondateur du groupe, à 80 ans.

Manny Charlton est à l’origine des riffs de guitare du groupe les plus célèbres des années 70. Il a joué, produit et écrit la plupart de leurs hits, comme "Broken Down Angel", "Bad Bad Boy", "Hair Of The Dog" et de très nombreux autres, sans oublier la balade "Love Hurts", qui s’installera dans le Top 10 du monde entier en 1975 et y restera 60 semaines en Norvège.