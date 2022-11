L’ancien guichet de la gare de Gouvy transformé en local multiservices

Depuis sa fermeture en 2021, le guichet de la gare de Gouvy ne sert plus à rien. Dans le but de lui donner une seconde vie, la commune et la SNCB ont décidé de collaborer. Gouvy loue le local à la SNCB qui le propose ensuite gratuitement pour des permanences associatives. Hélène Gillard, la coordinatrice de la Maisons des Jeunes de Gouvy (la MJ23) est soulagée. Elle peut désormais organiser des permanences dans ce local. "Nous avions déjà eu un local dans le centre de Gouvy il y a quelques années et nous décentralisons régulièrement certaines de nos activités dans d’autres villages un peu tous les mois. Mais Gouvy, cela faisait un certain temps que nous n’étions plus présents", explique-t-elle.

Au service des citoyens

Désormais, chaque jeudi de 16 heures à 18 heures, la MJ23 proposera des moments d’échanges et de jeux pour les jeunes. Cette collaboration entre la SNCB et la commune de Gouvy répond à une demande du secteur associatif. D’autres organismes comme la maison de l’emploi, le guichet de l’énergie, l’ASBL "Living Together" ou le miroir vagabond pourraient également proposer des créneaux de permanences dans cet espace. "Nous avions déjà quelques accueils ponctuels dans les locaux du château, mais le château est de plus en plus utilisé. Nous avons profité de cette opportunité pour offrir de nouvelles possibilités. C’était très important pour nous que ce local serve, au final, aux citoyens", ajoute Véronique Léonard, la bourgmestre de Gouvy. Le local sera donc utilisé à tour de rôle par les associations. Un lieu stratégique qui voit passer, chaque jour, plus de 1500 navetteurs.