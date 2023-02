L’ancien échevin liégeois Pierre Stassart, condamné en appel, va en cassation

La cour d’appel de Liège a condamné mercredi l’ancien échevin (PS) de l’Instruction publique de la Ville de Liège, Pierre Stassart, à une peine d’un an de prison avec sursis et à une amende de 16.000 euros avec sursis pour la moitié pour avoir favorisé la nomination à titre définitif de sa compagne dans une Haute École de la Ville de Liège. La cour ne l’a cependant pas condamné à une interdiction de remplir un emploi public. Son avocat, Me Adrien Masset, nous a confirmé que son client allait se pourvoir en cassation.

Les faits remontent à 2016 lorsqu’il avait fait modifier les procédures en cours à la Ville afin de favoriser cette nomination en plaçant sa candidate en tête de liste. L’élu liégeois avait également personnellement participé à la prise de décision. La dame en question n’avait pas non plus fourni les documents demandés pour sa candidature, se contentant d’une copie du casier judiciaire alors qu’un original était exigé par la procédure. Ce simple fait aurait dû rendre sa candidature irrecevable, a souligné le tribunal.

Pierre Stassart sollicitait l’acquittement ou la suspension du prononcé, demande non suivie par les magistrats puisque ceux-ci l’ont condamné. Il va introduire un pourvoi en cassation contre ce jugement.