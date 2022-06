L'ancien échevin de Trooz, André Dombard, annonce son propre décès

"La mort est une maladie qui se contracte à la naissance, sans espoir de guérison. Le principal, est de ne pas avoir de regrets". C’est par ces mots qu’André Dombard a annoncé son décès sur les réseaux sociaux dans une publication qu'il avait planifiée.

Il a été l’un des derniers échevins "communistes" de l’agglomération liégeoise. Elu communal à Forêt puis à Trooz, il a siégé pendant plus de quarante ans au niveau municipal avant d’abandonner son mandat au collège, voici six ans, et enfin de se retirer complètement de la vie politique voici deux ans, pour raison de santé. Au fil des scrutins, il a parfois été dans l’opposition, parfois dans la majorité.

Il a été à la base du rapprochement entre la gauche et les écologistes qui, localement, a donné naissance au groupe EcoVa. Sport, environnement, travaux, culture patrimoine, tourisme ont figuré parmi ses compétences scabinales; le tourisme surtout a été au centre des préoccupations de cet homme, très attaché aux valeurs de laïcité, et profondément amoureux de son village.