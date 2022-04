L'ancien directeur technique du Standard, Benjamin Nicaise, rejoint la cellule recrutement du PSG

Voici une petite bombinette surprise lancée par le journal l'Equipe jeudi soir. Selon les informations du quotidien français, Benjamin Nicaise va intégrer la cellule recrutement du PSG prochainement. Il y succède à l'Italien, Luca Cattani, parti du côté du Spartak Moscou.

L'ancien médian se lance donc un nouveau challenge après un passage en demi-teinte au Standard. Pour rappel, le Français avait endossé un rôle de directeur technique des Rouches pendant quelques mois, avant de quitter le Bord de Meuse par la petite porte, limogé après plusieurs mercatos ratés. (Rafia, Dönnum, Peeters).

À 41 ans, Nicaise a donc une belle occasion de redorer son blason personnel dans un club où les responsabilités et la pression seront encore plus grandes. Après avoir passé l'essentiel de sa carrière (et de son après-carrière) en Belgique, le Français en profite également pour rentrer au pays.