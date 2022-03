L'ancien député bruxellois et échevin Serge de Patoul accusé d'attouchements par des étudiantes de l'UCLouvain

En entrant à son tour dans la cabine, Virginie (c'est un prénom d'emprunt) croise l'étudiante qui en sort, une de ses amies. "C'est vrai que quand Serge de Patoul demande qui veut être le suivant, elle me regarde un peu avec des yeux...mais bon... et je dis "ah, moi". Virginie ne capte pas le message silencieux de son amie qui semble lui dire "n'y vas pas".

La jeune femme entre donc dans la pièce où se trouve le matériel d'enregistrement et se dirige vers le fond du local. "Et là il vient et il met sa main et il commence vraiment à me toucher dans le bas du dos, à me caresser quoi, on va dire ça comme ça. Moi je suis extrêmement surprise et en fait, j'ai franchement eu un peu peur. Je ne m'y attendais pas donc je suis restée très statique et je me souviens qu'il me parlait, qu'il me posait des questions, il parlait beaucoup. Moi, je ne disais rien, je ne savais plus parler. En fait, j'étais tellement choquée que je n'ai pas réagi".

Quelques jours plus tard, Virginie prend contact avec Annick Detry, "qui était un peu la coordinatrice de notre section en sciences humaines, sciences sociales. Je l'appelle et quand je prononce les premiers mots "Serge de Patoul", sa première phrase a été "oh non, il a recommencé".